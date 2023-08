Un misterioso incendio è divampato stanotte nella zona di Foce Verde, al lido di Latina. Le fiamme si sono propagate da un suv Volkswagen Tiguan in sosta e hanno interessato anche una Dacia Duster parcheggiata subito dopo, lungo la sponda del canale Mascarello a poca distanza dal ponte di strada Valmontorio chiuso al traffico. I mezzi appartengono a due diverse comitive di ospiti del Campeggio Poseidon che si trova tra la spiaggia e la foce sull'altro lato della strada.



Sulle circostanze in cui è divampato il rogo sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Latina col supporto tecnico dei Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra per le operazioni di spegnimento delle fiamme e col personale specializzato nelle indagini. Per ora non viene esclusa nessuna ipotesi, ma non ci sono testimoni in grado di riferire circostanze utili a chiarire i sospetti del caso: la persona che ha lanciato l'allarme al 112 ha notato l'incendio quando le fiamme erano già alte.