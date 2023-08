Intercettato in centro e bloccato dai poliziotti della Squadra Volante, un giovane è stato portato in Questura in stato di fermo nel pomeriggio perché sorpreso a girare con uno Scarabeo Aprilia 150 rubato, lo stesso motociclo utilizzato nelle ultime notti per mettere a segno furti ai danni di alcune attività commerciali del capoluogo. In manette è finito un ragazzo non ancora trentenne, originario del Ghana, notato dagli agenti in viale Gramsci, nella zona di piazza San Marco in pieno centro.

L'operazione è il frutto dell'attività di pattugliamento assicurata dalla Squadra Volante, nell'ambito dei servizi di controllo del territorio potenziati in questi giorni per contrastare l'ultima ondata di furti. Nel corso di questa attività di prevenzione, i poliziotti cercavano anche il maxi scooter utilizzato dai ladri a mo' di ariete per abbattere le porte a vetri dei negozi, per poi entrare all'interno per rubare i soldi conservati nel registratore di cassa. Con questo metodo sono stati messi a segno diversi furti nelle ultime settimane, solo nelle ultime notti ai danni del bar Maira di via Piave e della pizzeria Pulcinella a Roma di via Giulio Cesare, vicino Campo Boario. Oggi durante i controlli, l'attenzione degli agenti è stata richiamata proprio dallo scooter, lo stesso ripreso dalle telecamere di video sorveglianza degli ultimi locali bersagliati, rubato giusto un paio di giorni fa: il giovane straniero che lo stava utilizzando è stato fermato per ricettazione, ma gli investigatori della Questura hanno già avviato gli accertamenti per stabilire se si tratti proprio di uno dei ladri entrati in azione.