Il camion perde improvvisamente il rimorchio, che si sgancia dall'autoarticolato finendo in una cunetta. E' questa la disavventura capitata a un camionista sulla Nettunense all'altezza di Campo di Carne, che ha creato problemi al traffico e disagi gli automobilisti che in quel momento percorrevano la strada regionale 207.

Per estrarre il rimorchio dalla cunetta è stato infatti necessario l'utilizzo di una gru, un intervento svolto ieri mattina sotto la supervisione degli agenti della polizia locale di Aprilia, che hanno gestito la viabilità sulla Nettunense per permettere l'operazione di recupero del rimorchio. L'intervento ha infatti comportato la chiusura temporanea del tratto stradale e ciò ha creato notevoli problemi al traffico sulla Nettunense, sia in direzione Anzio che verso Aprilia, ma una volta eseguito il recupero la situazione è tornata alla normalità.