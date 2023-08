È stato un attentato in piena regola l'incendio che ieri notte ha distrutto due veicoli parcheggiati nei pressi del Campeggio Poseidon in zona Foce Verde, al lido di Latina. Vigili del Fuoco e Carabinieri hanno infatti appurato che si è trattato di un rogo doloso, appiccato proprio con l'intendo di provocare un danno, consumare uno sgarro: gli investigatori non hanno dubbi perché l'autore del gesto non si è fatto troppi scrupoli a lasciare la propria firma, gettando a poca distanza dalle vetture la bottiglia utilizzata per versare il liquido infiammabile che ha alimentato rapidamente le fiamme. Il movente però resta un mistero: il fuoco sarebbe partito da un suv, prima di estendersi alla vettura pacheggiata accanto.