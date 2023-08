La stretta della Polizia sull'ultima escalation di furti ha permesso di indirizzare per il verso giusto le indagini su uno dei fenomeni che stanno destando particolare allarme in città, quello delle incursioni notturne nelle attività commerciali con uno scooter utilizzato a mo' di ariete. Nel pomeriggio di ieri infatti i poliziotti della Squadra Volante hanno intercettato un giovane che girava proprio con lo Scarabeo Aprilia 150 rubato, ripreso dalle telecamere di video sorveglianza degli ultimi due negozi bersagliati dai soliti ignoti: sul fatto che si tratti dello stesso motociclo non ci sono dubbi, mentre non è ancora chiaro il coinvolgimento, nelle scorribande notturne, del ragazzo che lo utilizzava ieri e girava tranquillamente per il centro di Latina, in apparenza ignaro del rischio che correva.

L'operazione lampo è scattata intorno alle 14:30 di ieri, nell'ambito dei servizi di pattugliamento pianificati dalla Squadra Volante proprio con l'obiettivo di prevenire e contrastare i reati più diffusi in questo periodo come i furti. In questo contesto operativo gli agenti hanno notato un giovane in sella allo scooter sospetto in pieno centro: a richiamare l'attenzione dei poliziotti è stato proprio il motociclo, lo stesso ripreso dalle telecamere dei negozi derubati nelle ultime due notti, ossia il bar Maira di via Piave e la pizzeria Pulcinella a Roma di via Giulio Cesare, tra le autolinee e Campo Boario. Si trattava proprio dello stesso Scarabeo Aprilia rubato la notte di giovedì, poco prima del primo furto: alla guida del mezzo a due ruote c'era però un giovane che non sembrava corrispondere agli identikit dei ladri, un cittadino del Ghana di 28 anni, che non si è opposto al controllo, fermato in viale Gramsci, nei pressi dell'incrocio con via Umberto I tra la Prefettura e piazza San Marco.