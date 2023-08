Un grosso pezzo di anfora è stato trovato ieri mattina in spiaggia al lido di Latina, nel tratto di costa compreso tra Capoportiere e Rio Martino. A prima vista sembra trattarsi di un frammento ben conservato di un reperto antico risalente all'antica Roma, trovato da un bagnante e da un bagnino impegnato nella sorveglianza del tratto di spiaggia libera all'altezza della sesta passerella. Il reperto è stato preso in consegna dai responsabili della società Blue Work Service che gestisce il servizio comunale di sorveglianza e soccorso in mare: già nella mattina di ieri lo hanno portato negli uffici di Latina della Capitaneria di Porto per le procedure del caso.



Il litorale pontino non è nuovo a ritrovamenti di questo genere, anzi i fondali erano ricchi di reperti antichi, in parte recuperati, ma non tutti finiti nelle collezioni esposte al pubblico. Meno frequente, di certo, la circostanza che sia il mare a trasportare a riva un reperto simile. Seppure si tratti di un'anfora rotta, comunque il frammento è piuttosto grande visto che si tratta di un collo con manici intatti. Quando è stato notato sul bagnasciuga, ieri mattina, l'assistente bagnante della cooperativa Blue Work Service si è subito attivato per segnalare l'accaduto e consentire la consegna alle autorità portuali prima che qualcuno potesse appropriarsi del reperto.