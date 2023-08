Ferragosto sicuro nel progetto dei carabinieri della stazione di Ponza, i quali hanno portato a termine una serie di servizi tesi a contrastare lo spaccio delle sostanze stupefacenti e a contenere la portata della "movida". Sono stati effettuati una serie di controlli a tappeto, che hanno portato a dei risultati, con un arresto e il sequestro di sostanza stupefacente. Infatti, proprio nel corso di queste operazioni di controllo, i militari dell'Arma hanno rinvenuto, nell'abitazione di un cinquantaquattrenne del posto, 185,70 grammi di cocaina e 153,80 di hashish. L'uomo teneva la droga accuratamente occultata all'interno della sua abitazione, insieme a tutto il materiale occorrente per il taglio e il confezionamento delle dosi.

