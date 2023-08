Il Comune di Aprilia con una determina di Giunta ha escluso ieri la società Racing Ardea (già Racing Aprilia) dalla concessione dello stadio Quinto Ricci con un anno di anticipo rispetto agli accordi per via di presunti debiti con l'ente e mancata voltura delle utenze elettriche.

La vicenda però non sembra ancora essere chiusa perché il patron dell'Ardea Racing, Antonio Pezone, annuncia battaglia contro questo provvedimento che ritiene illegittimo. "Abbiamo letto la delibera di giunta ma ad oggi non ho ancora ricevuto una comunicazione ufficiale del Comune. Quando arriverà - afferma Pezone - darò mandato ai miei legali di promuovere ricorso al Tar perché ritengo l'atto di revoca inconsistente, andrò fino in fondo e credo che interverrà anche la Corte dei Conti perché ci sono già le mie denunce alla Procura per altri noti fatti".