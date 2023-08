Intensificati i controlli della Guardia Costiera nelle località e negli specchi d'acqua del Golfo, in concomitanza con il ponte di Ferragosto, per debellare la commercializzazione abusiva dei prodotti ittici, preoccupata, soprattutto, della salute degli acquirenti proprio per l'assenza dei requisiti di conservazione e salubrità prescritti dalle norme. Nella giornata di venerdi, in particolare, il personale del nucleo di Polizia Giudiziaria della Guardia Costiera di Gaeta, ha individuato un venditore ambulante intento a vendere esemplari ittici all'interno di una carriola sulla battigia di Gianola, a Formia.

Avendo il trasgressore, di origine campana, agito in spregio alle norme in materia di igiene e sicurezza alimentare e tracciabilità della merce posta in vendita, si è proceduto comminando una sanzione amministrativa totale di 5.000 euro e con il sequestro del prodotto, per un totale di 55 Kg tra calamari, gamberi, telline, alici e cozze, che, in considerazione del pessimo stato di conservazione, è stato immediatamente distrutto.