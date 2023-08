Attimi di terrore ieri sera, a Nettuno, dove sono stati esplosi alcuni colpi di arma da fuoco. I fatti sono avvenuti in via Beato Padre Pio, in zona Cretarossa, dove diversi residenti sono scesi in strada dopo aver sentito i colpi di pistola.

Immediato l'intervento dei carabinieri, che hanno chiuso la strada e avviato i rilievi: per terra sono stati rinvenuti 10 bossoli.