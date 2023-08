Sale l'attesa per il match di domani sera tra Latina e Lazio, gara amichevole valida come Memorial Vincenzo D'Amico che si giocherà alle 21 allo stadio Francioni. Attese oltre seimila persone, con grande afflusso anche dalla Capitale. Per questo il comune di Latina con propria ordinanza ha istituito i divieti a partire dalle ore 17,00 di domenica per permettere di raggiungere lo stadio a piedi e in sicurezza, stante l'importante afflusso di persone e spettatori previsti per la gara.

Anche per agevolare il regolare afflusso allo stadio è stato previsto l'ingresso anticipato con l'apertura dei cancelli alle ore 18,00 per assistere a questa grande festa di sport in ricordo di Vincenzo D'Amico.

Agevolazioni anche per i disabili possessori di ticket di ingresso allo stadio che potranno accedere nelle aree interdette e potranno parcheggiare in un'area già definita tra la Società Latina Calcio 1932 e la Questura di Latina nelle immediate vicinanze degli ingressi del settore gradinata.

Queste le misure

L'ISTITUZIONE del Divieto di Circolazione e Divieto di Sosta con Rimozione Forzata, per tutti i veicoli, eccetto le forze dell'ordine, i mezzi di soccorso ed i mezzi autorizzati, il giorno 13 Agosto 2023 dalle ore 17,00 e comunque sino a cessata necessità stabilita dalla Questura di Latina, nelle Vie e Piazze sotto riportate: • Via Volturno, tutta; • Via Aspromonte incrocio via Medici fino a via Amaseno; • Via Duca del Mare incrocio via Garibaldi P.le Prampolini; • P.le Prampolini; • P.le Serratore; • P.le Vecchi; • P.le Micara; • Via dei Mille, in entrambe le direzioni;

L'ISTITUZIONE del Divieto di Circolazione per tutti i veicoli, eccetto forze dell'ordine, mezzi di soccorso ed autorizzati, il giorno 13 Agosto 2023 dalle ore 17,00 e comunque sino a cessata necessità stabilita dalla Questura di Latina, nelle Vie e Piazze sotto riportate: • Via V.

Veneto dall'incrocio con via Palestro a via dei Mille; • Via Calatafimi da via Amaseno a via Medici (escluso residenti); • L.go Torre Acquedotto incrocio via Calatafimi via Aspromonte (escluso residenti); • Via Ippolito Nievo, tratto compreso tra via G.

Cena e via Volturno (escluso residenti); • Via Aspromonte, da via Medici direzione via Volturno; • Via Montebello da via Palestro a via dei Mille; • Via Dandolo; • Via Mameli;