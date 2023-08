Pattuglie dei carabinieri in divisa e lampeggianti, militari in borghese lungo il corso, e ancora i colleghi del Nas e del Nucleo ispettorato del lavoro. È il grande dispiegamento di uomini disposto dal comando provinciale dei Carabinieri di Latina per una attività effettuata ieri notte a Norma con l'obiettivo di controllare il grande afflusso di giovani presso una nota discoteca nel centro del borgo.

L'operazione scattata poco prima delle 23. Mentre le pattuglie fermavano identificavano oltre una sessantina tra veicoli e giovani, ed effettuavano controlli con l'alcoltest, i carabinieri del Reparto territoriale di Aprilia, i colleghi del comando stazione locale e del Nas e del Nil, effettuavano un attento controllo presso la nota discoteca normiciana. Una risposta alle tante richieste giunte dal borgo nelle ultime settimane dove i residenti lamentano specie nel fine settimana fenomeni di mala movida, violenza, ubriachezza molesta.

Comportamenti che hanno raggiunto il culmine a metà del mese scorso quando un residente, che aveva chiesto di fare meno rimori ad una coppia appartatasi in intimità sotto le finestre della sua abitazione, è stato massacrato di botte dal giovane poi fuggito via insieme alla ragazza.l'attività di ieri sera sembra aver portato ad una serie di sanzioni nei confronti dei titolari della discoteca per violazioni in materia di rispetto delle norme dell'Haccp e per la posizione non regolare di almeno quattro dipendenti. Sanzioni per migliaia di euro che se non pagate in tempi strettissimi porteranno alla sospensione dell'attività commerciale.