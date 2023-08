Attimi di terrore venerdì per un bambino di 13 anni, residente a Sezze, di nazionalità cinese, che è scappato di casa cercando di sfuggire alla furia di un padre-padrone che non aveva tollerato il suo ritardo pomeridiano sul posto di lavoro. È accaduto nel centro storico di Sezze, dove una famiglia di commercianti di origini cinesi, molto integrata e ben conosciuta, è stata invitata, nottetempo, a raggiungere immediatamente la stazione dei Carabinieri di Sezze che erano intervenuti sul posto allertati da un'altra commerciante del posto. Erano trascorse da poco le dieci della sera quando all'interno di un noto locale, due donne, madre e figlia, hanno visto precipitarsi un bambino di 13 anni il cui volto era completamente sfigurato dal sangue, le braccia e le mani livide. Sul caso indagano i carabinieri.

