Il sequestro dello scooter utilizzato per i furti nei negozi del centro e la denuncia per ricettazione del giovane ghanese che lo utilizzava, hanno orientato in maniera incisiva il lavoro degli investigatori della Questura che da settimane erano sulle tracce della banda di scassinatori. Lo straniero di 28 anni sorpreso a girare con lo Scarabeo Aprilia 150 rubato, infatti, sembra essere estraneo ai due furti consumati con quel motociclo impiegato come ariete per sfondare le porte dei negozi, ma non è escluso che possa orbitare nello stesso ambiente criminale dei veri ladri. Anzi, la sua posizione resta comunque al vaglio per accertare l'eventuale coinvolgimento in altre tipologie di reati, mentre prende piede l'ipotesi che possa essere stato utilizzato dai banditi per depistare le indagini.

Quando è stato fermato dai poliziotti della Squadra Volante, lo straniero si è limitato a dire che lo scooter gli era stato dato da due persone che conosce, delle quale però non sa i nomi. Lui è un soggetto noto alle forze di polizia perché vive in strada e si è reso protagonista più volti di comportamenti violenti e fastidiosi nei confronti dei passanti: ha dichiarato di vivere all'interno dell'ex Svar ed è lì che venerdì si sono concentrate le attenzioni degli investigatori della Questura, per individuare le persone con cui ha avuto contatti prima di essere fermato con lo Scarabeo, tenendo conto che il sito industriale dismesso è abitato da senzatetto che vivono di espedienti, dividendosi tra furti e spaccio. Il blitz della Polizia nell'area degradata di via Romagnoli è servita per stringere il cerchio dei sospettati, identificando una serie di persone che potrebbero essere coinvolte in quel tipo di razzie. Del resto più volte, negli ultimi tempi, gli autori di furti con scasso e con destrezza sono stati trovati proprio nell'ex Svar.

Il profilo del giovane ghanese poi si presta facilmente alle interpretazioni, come appunto l'ipotesi che i veri ladri possano averlo esposto volutamente al rischio di essere preso dalla Polizia con lo scooter rubato. Dopo tutto i video dei furti diffusi sui social network lo avevano reso un mezzo facilmente riconoscibile, quindi rischioso da utilizzare per un altro colpo: così facendo i banditi potrebbero avere cercato di depistare le indagini. Quindi è plausibile che lo straniero fosse ignaro del rischio che correva girando col motociclo rubato in pieno giorno nel centro di Latina. Quando è stato bloccato, si era fermato davanti all'edicola di viale Gramsci, tra la Prefettura e piazza San Marco.