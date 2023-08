Un vasto incendio di sterpaglie sta interessando il tratto della Pontina corrispondente al km 37.700, all'altezza dell'uscita per Casalazzara. Una grossa colonna di fumo sta creando non pochi problemi ai mezzi in transito, sia in direzione Latina che verso la Capitale. Si registrano rallentamenti in ambo i sensi di marcia.

Sul posto stanno lavorando in questi minuti il personale dei Vigili del Fuoco in sinergia con i volontari della Protezione Civile Alfa Aprilia.