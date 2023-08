Viene centrata da una Fiat Panda mentre sta entrando in casa con l'auto e finisce con la Smart in mezzo ai campi. E' questa la dinamica del tremendo incidente avvenuto oggi intorno alle 14.30 in via Selciatella, all'altezza dell'intersezione con via Orfento. A seguito dello scontro la Smart è stata sbalzata distante di molti metri dal luogo dell'impatto finendo la sua corsa fuori strada, la donna al volante è rimasta ferita in diversi punti e per questo è stata trasportato al pronto soccorso di Aprilia. Ferito anche l'uomo alla guida della Fiat Panda. Sul posto per eseguire i rilievi sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Aprilia.