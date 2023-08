Sono riusciti ad entrare arrampicandosi su una piccola finestra all'ingresso del locale. E' stato un attimo: una volta all'interno hanno preso il cassetto del fondo cassa dove c'erano poco meno di cento euro e via sono scappati. Una banda di ladri - e non è escluso che sia la stessa che nei giorni scorsi ha lasciato la firma in un bar di via Piave - ha preso di mira la rosticceria pizzeria al taglio «da Claudia» in via Romagnoli, a poca distanza dalla stazione delle Autolinee, all'ingresso della città. Il locale in linea d'aria è a due passi dal sito dismesso dell'ex Svar. I ladri sono entrati in azione nel cuore della notte e nel giro di una manciata di minuti sono riusciti a portare a termine il colpo.

A fare l'amara scoperta è stata la titolare dell'attività commerciale che ieri mattina quando ha aperto il locale per preparare l'impasto delle pizze, ha capito che aveva subito un furto e ha chiamato la Polizia. Immediatamente è intervenuto il personale della Squadra Volante di Latina e gli agenti hanno eseguito un accurato sopralluogo per trovare qualche traccia lasciata dalla banda. Al vaglio ci sono una serie di analogie proprio con il furto dei giorni scorsi quando in quel caso utilizzando come ariete uno scooter, uno Scarabeo Aprilia, i ladri avevano fatto irruzione nel locale. Ieri un nuovo colpo su cui sono in corso accertamenti.