E' fuori pericolo la donna gambizzata in strada che sabato all'alba è arrivata al pronto soccorso della casa di cura "Città di Aprilia" con un profonda ferita da arma da fuoco a una coscia.

La 34enneche è si presentata da sola nella struttura sanitaria (forse accompagnata da un amico o da un familiare) è stata prima medicata d'urgenza e poi trasferita in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata sottoposta a un intervento chirurgico alla gamba sinistra. Molto probabilmente l'operazione è servita a recuperare il bossolo e a fermare eventuali emorragie. L'intervento è riuscito, visto che la donna è stata dichiarata fuori pericolo ed è stata già dimessa dall'ospedale del capoluogo pontino.



Sulla vicenda ci sono diversi interrogativi da sciogliere, per questo le forze dell'ordine sono al lavoro per identificare chi abbia sparato. Sul caso indagano i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia, coordinati dal tenente colonnello Paolo Guida, che stanno raccogliendo tutti gli elementi utili per cercare di ricostruire quanto accaduto e dare un volto alla persona che ha esploso il colpo d'arma da fuoco. Indagini che vanno avanti a 360 gradi per riuscire a ricostruire i dettagli di un ferimento che al momento appare avvolto nel mistero.