Lo fanno anche di notte. A quanto pare molte segnalazioni riguardano persone di nazionalità cinese, provenienti dalla provincia di Roma, sorprese a pescare nello specchio d'acqua che si trova nel Parco Nazionale del Circeo. L'irruzione avviene soprattutto all'imbrunire proprio dove ci sono le paratoie. I pescatori che cercano i granchi blu scavalcano, lanciano come esca una coscia di pollo e poi il granchio, attirato dall'odore finisce in trappola.

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli