I ladri tentano il furto in una villa di via Riserva Nuova ma vengono messi in fuga da una guardia giurata del gruppo Securatis Metronotte. E' questo ciò che è accaduto sabato intorno alle ore 21.30, quando è scattato l'allarme in due case della zona. Per questo un metronotte dell'istituto privato di vigilanza è andato sul posto per controllare trovando due persone che stavano cercando di aprire a mano un cancello elettrico, scassinandolo, oltre a un terzo uomo in mano un piede di porco. Alla vista della guardia giurata i ladri si sono scappati passando per i campi dietro le abitazioni, dal successivo sopralluogo con i proprietari delle case è emerso che nulla è stato rubato. Secondo una prima ricostruzione la banda è entrata prima nella casa del vicino, ma una volta scattato l'allarme avrebbero deciso di puntare sull'abitazione accanto, trovando però il cancello elettrico che hanno tentato di forzare per poi scappare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del reparto territoriale di Aprilia che hanno sequestrato una Ford Focus, risultata poi rubata a Sabaudia pochi giorni prima, vettura che probabilmente è stata utilizzata dalla banda.