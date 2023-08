Proseguono con incisività i servizi del controllo del territorio posti in essere dalla Compagnia Carabinieri di Formia finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in genere. A conclusione di mirate attività investigative da parte dei militari della Compagnia Carabinieri di Formia, sono stati raccolti e sottoposti al vaglio dell'Autorità Giudiziaria una serie di elementi a carico di alcuni soggetti ritenuti autori di recenti reati.

Nello specifico, i militari della:

Stazione CC di Formia hanno tratto in arresto per furto aggravato un 63 enne di cittadinanza Georgiana e domiciliato in Napoli, gravato da precedenti penali, poiché sorpreso immediatamente dopo essersi impossessato di nr.3 bottiglie di liquore dal valore complessivo di euro 180,00, asportate nella nottata supermercato CONAD sito nel centro di Formia. Le successive attività investigative hanno consentito di rinvenire ulteriori nr.7 bottiglie di liquore dal valore complessivo di euro 350,00, oggetto di furto perpetrato ai danni dello stesso negozio il 06.08.2023, ed identificare e deferire all'A.G. per furto aggravato in concorso un ulteriore cittadina straniera 34 enne domiciliato in Napoli.