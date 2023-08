Nel primo pomeriggio di domenica 14 agosto, intorno alle 13.30, la pattuglia della locale stazione Carabinieri di Scauri unitamente ai colleghi della radiomobile di Formia - è intervenuta in uno stabilimento balneare in zona Scauri, a seguito della segnalazione dell'allontanamento di un bimbo, appartenente a una famiglia in vacanza presso la località marina.

Smarrimento avvenuto da alcuni minuti, per la comprensibile disperazione dei genitori.

Nella spiaggia è calato il "gelo": immediatamente sono partite le ricerche, coordinate dai carabinieri. Si è così mobilitata anche la capitaneria di porto ed i numerosi turisti in spiaggia. Lunghissimi momenti di tensione. I militari sono a loro volta scesi in spiaggia e fortunatamente, alla fine maxi sospiro di sollievo: il bambino è stato ritrovato dopo quasi due ore sulla spiaggia a circa 2 km presso la spiaggia libera "ancoretta" di marina di Minturno, i militari hanno rassicurato il bambino impaurito e agitato per poi affidarlo ai genitori. I quali hanno potuto riabbracciare il piccolo ringraziare le forze dell'ordine intervenute.