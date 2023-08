Non si è accorta della "barriera" che divide da qualche tempo la carreggiata di via Toscanini dalla nuova pista ciclabile. L'ha quindi superata e ha anche abbattuto un palo con la segnaletica stradale. E' quanto accaduto stamattina ad Aprilia dove una vettura, condotta probabilmente da una donna, ha invaso la pista ciclo-pedonale in un momento di distrazione. E per fortuna che in quel momento nessuno vi si trovava a passare, né in bicicletta, né a piedi. Il caso è all'attenzione del Comando della Polizia locale che avrà redatto un verbale quanto meno per i danni causati alla segnaletica mentre le barriere a terra non avrebbero riportato conseguenze.



La nuova pista ciclabile non è stata accolta con piacere dall'intera comunità. In molti hanno ritenuto il restringimento della carreggiata di via Toscanini con la presenza di quelle barriere a terra in materiale plastico, più un disagio che una buona cosa. Di certo ha comportato la cancellazione di alcune zone usate per la sosta delle vetture che rappresenta forse il danno maggiore lamentato da chi ha bocciato l'opera. C'è poi anche una questione di sicurezza di chi usa la pista che passa a diversi ingressi di parcheggi e abitazioni. Il rischio di investimento, come successo il mese scorso, è forte.