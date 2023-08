Sono diminuite le vittime sulle strade della provincia di Latina, così come il numero di incidenti rilevati dal personale della Polizia Stradale di Latina. Se in passato l'insidia poteva arrivare dalle strade a lunga percorrenza, una su tutte la 148 Pontina e poi a seguire l'Appia, la Monti Lepini e infine la Flacca, adesso a preoccupare sono le strade Migliare.

I lunghi rettilinei che tagliano le campagne dell'Agro Pontino tra Latina, Sabaudia e Pontinia, sono sempre più spesso teatro degli scontri più gravi, nella maggior parte dei casi con esito mortale. Oltre all'alta velocità, un fattore determinante è l'abbassamento del livello di attenzione per chi si mette alla guida.

La Polizia Stradale ha rilevato sinistri di una certa entità anche all'ingresso dei centri urbani, come a Latina oppure a Terracina. Diversi scontri sono stati registrati lungo alcuni rettilinei con incroci a raso dove si concentrano la maggior parte delle collisioni.



Sono stati 11 gli incidenti con vittime rilevati dagli agenti nel periodo di tempo che va dal primo novembre del 2022 a 31 luglio del 2023. Sono stati 259 quelli con le lesioni per un totale di 434 persone ferite mentre il numero totale di incidenti è stato di 417. E' lo stesso numero (ed è una incredibile coincidenza), del periodo preso in esame tra il 2021 e il 2022 quando le vittime erano state 15 e le persone ferite 391. Anche dal primo novembre del 2020 al 31 luglio del 2021 (nel periodo Covid), sulle strade della provincia di Latina avevano perso la vita 13 persone, mentre il numero totale di incidenti - nel periodo di restrizione per la pandemia - era stato di 427. Dall'analisi emerge che tra le cause degli incidenti incide l'approccio dell'utente della strada a partire dalla distrazione. Oltre il 30% è provocato per l'uso del telefonino. Dai controlli viene alla luce che spesso chi guida invia un messaggio, visualizza una foto oppure manda un vocale. In questi giorni in cui il traffico è intenso sulle strade della provincia di Latina (per chi parte per le vacanze verso nord o chi raggiunge il litorale pontino), il dirigente della Polizia Stradale di Latina Gian Luca Porroni lancia un appello. «Raccomando la massima prudenza sia ai giovani che ai meno giovani. E' fondamentale utilizzare i dispositivi che abbiamo a disposizione per la sicurezza a partire dalle cinture di sicurezza davanti e dietro, al seggiolino omologato per i bambini. E' fondamentale avere la massima attenzione e mettersi al volante in condizioni psicofisiche idonee: evitare di bere alcolici e assumere droghe». Raccomandazioni preziose che possono salvare tante vite umane. Da parte della Polizia Stradale i controlli saranno costanti in questi giorni da bollino nero.