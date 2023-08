E' stato sorpreso dalla Protezione civile mentre tentava di appiccare un incendio in via della Pineta con della carta e del liquido infiammabile. Probabilmente il 78enne aveva deciso di pulire le sterpaglie vicino alla sua abitazione usando il fuoco quando è stato notato dai volontari impegnati durante un servizio di controllo per la prevenzione di roghi dolosi. Non appena l'uomo si è accorto del personale della Protezione civile è scappato dentro casa, chiudendosi dentro. A quel punto i volontari hanno allertato il comando della Polizia Locale e i carabinieri, giunti poco dopo sul posto.

All'arrivo dei militari l'uomo è uscito dall'abitazione per essere identificato; per lui è scattata una denuncia e una pesante sanzione amministrativa.

L'attività brillantemente portata a termine nelle scorse ore in modo sinergico dalla Protezione civile e la Polizia Locale rientra nel servizio di monitoraggio iniziato lo scorso giugno, utilizzando dei droni che permettono agli agenti di avere un visuale dall'alto del territorio, potendo così agire con maggiore tempestività per arginare le fiamme e soprattutto cogliere sul fatto chi innesca roghi.