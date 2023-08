Più bagnini oggi sul litorale pontino nelle spiagge libere. Da 22 assistenti si passa a 26 con una unità mobile.

Attenzione alta su tutta la Marina di Latina: da Rio Martino a Foce Verde passando per Capoportiere. Il personale della Guardia Costiera, impegnato insieme alle altre forze di polizia in una serie di controlli per un'estate sicura, vigilerà su turisti e vacanzieri. L'attività in questi giorni si è particolarmente intensificata con mirati servizi per prevenire una serie di illeciti.

Oggi in particolare tutta la Marina sarà attentamente controllata per contrastare i reati. Nei giorni scorsi si sono svolte delle verifiche sia in mare che in spiaggia. In acqua due conducenti di moto d'acqua che hanno violato la fascia di balneazione riservata ai bagnanti, sono stati multati. Anche la scorsa settimana due centauri del mare erano incappati nei controlli ed erano stati sanzionati per un importo complessivo di 16mila euro. In quella circostanza era stato disposto anche il fermo di una moto e nell'ambito di una altra operazione a tutela della salute pubblica, la Guardia Costiera aveva sequestrato mezzo quintale di prodotti ittici.

Dopo un controllo mirato dei giorni scorsi, sembra essere sensibilmente diminuito invece il fenomeno del cosidetto pre - posizionamento di attrezzature balneari di alcuni noleggiatori. Infine grande attesa per stasera per la tradizionale processione di Stella Maris, uno tra gli eventi più suggestivi e più cari alla città di Latina.