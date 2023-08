Gli specialisti dei furti in abitazione continuano a battere la periferia di Latina in lungo e in largo con fortune alterne. Ieri notte nella zona di Borgo Piave una banda di abili scassinatori è riuscita a mettere a segno un colpo nella villa di una famiglia di imprenditori agricoli che ha fruttato un bottino ingente, un piccolo tesoro stimato in 80.000 euro circa di valore. Si è trattata di un'intrusione agevole per i soliti ignoti che hanno approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per agire indisturbati.

Il furto è stato messo a segno tra la tarda serata di domenica e la notte nel lasso di tempo, due ore circa, in cui la lussuosa abitazione è rimasta incustodita. A quanto pare la villa non era dotata di particolari dispositivi di allarme, tantomeno telecamere, ma era dotata di inferriate alle finestre, una delle quali è stata smurata dai ladri prima di forzare l'infisso. La villa si trova in strada Chiesuola, a debita distanza dal centro abitato di Borgo Piave, quindi nessuno tra i vicini ha sentito i rumori sospetti. Una volta entrati nella casa, i ladri hanno avuto il tempo sufficiente per rovistare nelle camere e individuare i nascondigli dei gioielli, oltre a un migliaio di euro in contanti.

I proprietari di casa hanno fatto l'amara scoperta solo al rientro, quando i poliziotti della Questura non hanno potuto fare altro che intervenire per accertare l'effrazione e cercare tracce utili all'identificazione dei banditi. Con gli agenti della Squadra Volante hanno effettuato un accurato sopralluogo anche gli specialisti della Polizia Scientifica, anche se con ogni probabilità i ladri non hanno lasciato nulla al caso, avendo l'accortezza di proteggersi dal rischio di lasciare i segni delle loro impronte e altri elementi utili alle indagini.

Furti si sono registrati anche nelle abitazioni in altre zone. Basti pensare che in serata i Carabinieri erano intervenuti in una casa di via Gran Bretagna, quindi in città nel quartiere Europa, portando via qualche migliaio di euro di gioielli. Altri episodi si sono registrati poi negli ultimi giorni nell'area tra Borgo Isonzo e Borgo Grappa, ma anche nelle campagne di Borgo Sabotino.