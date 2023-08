Momenti di paura nella tarda mattinata di oggi a Borgo Santa Maria per un incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina. In circostanze ancora in fase di ricostruzione, le fiamme sono divampate sul balcone dell'abitazione e in pochi istanti hanno preso il sopravvento. L'intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di evitare il peggio, prima che l'incendio potesse estendersi al resto della casa. Per gli accertamenti del caso sono intervenuti I poliziotti della Questura. Stando a una prima ricostruzione il rogo sarebbe divampato in circostanze accidentali. Nessuna persona è rimasta coinvolta.