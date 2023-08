Un falò sulla spiaggia, una notte tra amici e poi questa mattina il rientro verso casa, ai Castelli romani. Erano in auto e stavano percorrendo la via Nettunense quando alle porte di Aprilia, a causa di un colpo di sonno il giovane al volante ne ha perso il controllo. L'auto è uscita di strada e si è ribaltata. La coppia residente a Genzano e Rocca di Papa è stata soccorsa e trasferita in clinica dal 118 con codice rosso per la dinamica ma le condizioni cliniche sono tutto sommato buone. Sul posto l'intervento della Polizia locale per i rilievi.