E' stato denunciato per ricettazione e porto abusivi d'armi un uomo di 62 anni, straniero ma domiciliato a Itri, sorpreso dai carabinieri di Itri all'esterno del bar dello Sporto con una pistola calibro 40 priva di caricatore che nascondeva nel pantalone. L'arma è stata asportata dall'abitazione ove era regolarmente detenuta dal legittimo proprietario un 88 enne di Itri, momentaneamente assente dall'abitazione perché ricoverato presso l'ospedale di Formia nonché datore di lavoro della moglie del denunciato- L'arma sottoposta a sequestro in attesa di essere versata all'ufficio corpi di reato.

