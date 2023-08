Due settimane, tanto ha lottato per restare in vita il 52enne Paolo Magrin, geometra di Aprilia molto conosciuto e apprezzato in città. Dalla sera del 29 luglio infatti, l'uomo era ricoverato in condizioni disperate nel Reparto di Rianimazione dell'ospedale Goretti di Latina. Vi era arrivato dopo che il personale del 118 lo aveva soccorso in via Basilicata. Incidente in moto, molto probabilmente.

Di certo lui era in sella ad una due ruote di cui ha perso il controllo venendo scaraventato a terra e finendo sotto ad una vettura in sosta. Si parla di probabilità perché qualcuno, mentre lui agonizzante attendeva i soccorsi, ha pensato bene che fosse più urgente e importante farla sparire quella moto. All'arrivo degli agenti della Polizia locale infatti, della due ruote non vi era traccia. Gli agenti della Polizia locale hanno acquisito i filmati di alcune telecamere per risalire all'identità dei responsabili, ma al momento non vi sarebbero sviluppi. Magrin da quel giorno ha lottato per restare in vita, ma nella notte tra il 14 e il 15 agosto il suo cuore si è fermato. Il funerale si terrà venerdì mattina alle 9 e 30 presso la chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma.