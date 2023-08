La Polizia di Stato – Questura di Latina ha rafforzato i servizi di vigilanza e controllo del territorio, soprattutto con finalità di prevenzione nelle trascorse giornate del 14 e del 15 agosto, in considerazione del gran numero di turisti e villeggianti che hanno affollato i siti turistici della provincia.

È stata dedicata particolare attenzione alle località balneari, anche al fine anche di contrastare i bivacchi notturni sugli arenili.

Nei territori di Gaeta e Sperlonga, in aggiunta alle normali attività sul territorio, sono state svolte anche operazioni di Polizia Giudiziaria, che hanno portato al rinvenimento di venti grammi di hashish, con conseguente segnalazione alla Prefettura di un 36enne del luogo per uso personale. Numerosi gli interventi disimpegnati soprattutto nella serata della vigilia e nella nottata di ferragosto, per sinistri stradali, liti, segnalazioni di risse, nonché per una donna anziana allontanatasi dalla propria abitazione. Analoga attività è stata espletata in mare, nella mattinata di ferragosto, con la vigilanza ravvicinata del litorale di Gaeta, curata dalle moto d'acqua in dotazione alla Questura di Latina.

Complessivamente, le oltre 60 pattuglie impegnate dalla Questura di Latina, hanno conseguito i seguenti risultati:

· Persone controllate n. 833

· Veicoli controllati n. 327

· Natanti controllati n. 11

· Posti di controllo effettuati n. 43

· Controlli a persone sottoposte a misure limitative della libertà n. 59

· Violazioni al Cds contestate n. 53

· Autoveicoli sequestrati n. 1

Sono stati inoltre denunciati quattro soggetti, responsabili di delitti contro il patrimonio e contro la persona.