E' morto nel tentativo di salvare il figlio minorenne che stava annegando nello specchio d'acqua davanti il santuario di Santa Maria Goretti. Tragedia nel giorno di Ferragosto sulla spiaggia di Nettuno: Armando Biagi, 55anni, originario dell'Abruzzo è deceduto in ospedale a seguito dello sforzo fatto in acqua per soccorrere il figlio di 16 anni. Tutto è accaduto nel giro di pochi istanti: l'uomo residente ad Avezzano, era sul litorale laziale per le vacanze quando si è accorto che il figlio aveva difficoltà a rientrare sulla battigia. Il 55enne senza pensarci si è buttato in acqua, riportando il giovane a riva. Ma una volta tratto in salvo il figlio, ha accusato un malore sul bagnasciuga, perdendo i sensi. Immediata la richiesta di aiuto con l'arrivo sul posto del 118 e di un'eliambulanza. Il tempestivo intervento dello staff sanitario aveva stabilizzato il 55enne tanto che il trasferimento in ospedale è avvenuto in ambulanza. Ma una volta arrivato presso il pronto soccorso del nosocomio di Anzio, il quadro clinico dell'uomo è irrimediabilmente precipitato.