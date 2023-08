Ha perso il controllo dell'auto, forse a causa di un improvviso malore, è si è schiantata contro un albero di via Aldo Moro. Aveva 38 anni, aveva tre figli e un marito. Era una graduata dell'Esercito Valeria Sepe, ed era ad Aprilia dove vive la famiglia, per un periodo di ferie. E' deceduta in clinica dove era stata trasportata dopo il grave incidente avvenuto prima delle 2 di notte. Giunta al pronto soccorso i medici hanno tentato di tutto per salvarle la vita. Fuori pericolo la figlia della donna che era in auto con lei. Domani mattina alle 10 e 30, l'addio nella chiesa di San Michele Arcangelo in piazza Roma.