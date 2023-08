Alla guida del proprio suv con targa straniera, alcuni giorni fa, aveva travolto un uomo che camminava a piedi nell'area di servizio dell'autolavaggio di via del Lido, alle porte di Latina, ma si era subito allontanato, riuscendo a svanire nel nulla, di fatto sfuggendo alle proprie responsabilità, oltre a violare l'obbligo di prestare i soccorsi alla vittima. E forse sarebbe anche riuscito a farla franca, visto che si tratta di un cittadino straniero in vacanza sul litorale pontino, se non fosse stato per il lavoro della Polizia Locale, che non ha mai smesso di dargli la caccia e lo ha rintracciato prima che potesse lasciare il capoluogo: al culmine di un'incalzante attività di ricerche, il giorno di Ferragosto gli agenti dell'ufficio Infortunistica Stradale hanno assicurato alla giustizia un pirata della strada, un cittadino moldavo di 43 anni indagato in stato di libertà per fuga e omissione di soccorso.

L'incidente risale a venerdì, quando lo straniero ha investito un uomo di 55 anni nel piazzale dell'autolavaggio nel corso di una manovra compiuta al momento di uscire dall'area di servizio. E infatti l'automobilista ha proseguito la marcia fingendo di non essersi accorto di niente. Con i soccorritori di un'ambulanza che avevano trasportato d'urgenza il ferito in pronto soccorso, comunque in condizioni non gravi, erano intervenuti anche i poliziotti della Locale che hanno ricostruito l'accaduto e raccolto informazioni preziose per risalire alla vettura in fuga, ossia la persona che aveva provocato l'incidente per poi allontanarsi senza prestare le cure al pedone investito.