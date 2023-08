Rubano pure ai poveri. Accade ad Aprilia dove un post dei responsabili del Banco Alimentare che ha sede lungo la via Pontina, rende chiaro, con profonda amarezza, cosa è stato scoperto questa mattina all'alba: "Siamo tristi, amareggiati e anche un po' preoccupati. Questa notte i ladri sono entrati nella sede di Aprilia. Oltre ad aver messo a soqquadro il magazzino, causando diversi danni ai locali, hanno portato via derrate alimentari e il nostro furgoncino! Condividiamo con voi le foto di questa mattina e quella del furgoncino che speriamo di ritrovare in tempi brevi. Grazie a tutte e tutti per la solidarietà e l'affetto che ci dimostrate ogni giorno. Se volete aiutarci scrivete a raccoltafondi@lazio.bancoalimentare.it o sosteneteci con una donazione con bonifico bancario a Banco Alimentare del Lazio ODV utilizzando il seguente IBAN: IT85S0503403207000000018218, inserendo la causale AGOSTO SOLIDALE".

Pronte le reazioni della politica, in primi da Aprilia:

"Questo mese purtroppo si sta tristemente caratterizzando da atti vili ed incomprensibili ai danni di strutture ed enti di grande rilevanza sociale- sottolinea il sindaco di Aprilia Lanfranco Principi. Dopo le scuole, il magazzino del banco alimentare è davvero una ferita per la nostra città. Lavoreremo per dare una robusta svolta sulla sicurezza del nostro territorio, se pure con poche risorse, è arrivato il momento di mettere un punto".

"Voglio esprimere la mia vicinanza ai volontari - aggiunge l'assessore ai servizi sociali Veronica Napolitano - che ogni giorno si danno da fare per mandare avanti una realtà che risponde esclusivamente alle necessità dei più deboli e che decisamente non meritava questo triste episodio. Come amministrazione siamo vicini all'associazione, certi che con l'aiuto di tutti si riuscirà a ricostruire e riprendere il servizio che è di fondamentale importanza".

Sdegno anche dalla Regione, dove a parlare è il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma: "Quanto avvenuto alla sede del Banco Alimentare di Aprilia, e' davvero vergognoso e deprimente. Il furto di derrate alimentari e di un furgone, rappresenta un episodio molto triste, poiché si tratta di una realtà che fornisce un aiuto concreto alle persone più fragili e in difficoltà. Nel rivolgere la massima solidarietà al Presidente Giuliano Visconti e a tutti i volontari, come Consiglio regionale faremo il possibile per supportare il Banco Alimentare e tutte quelle associazioni che operano nell'ambito del sociale, a sostegno degli altri"