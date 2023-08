Un misterioso incendio d'auto divampato la notte di Ferragosto in viale Kennedy ha destato l'interesse degli investigatori della Polizia, che si stanno occupando del caso col sospetto che possa nascondere una ritorsione o semplicemente un avvertimento. Il sopralluogo effettuato dai Vigili del Fuoco al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme non ha consentito di trovare tracce utili a dirimere i dubbi sulla natura del rogo, ma è il contesto ambientale a motivare l'attenzione investigativa: le fiamme hanno avvolto una vecchia Golf Volkswagen intestata a un'anziana residente, ma in uso anche a un suo congiunto finito di recente nell'inchiesta "Scarface" della Dda di Roma, con un ruolo di secondo piano al servizio di uno dei giovani emergenti del clan Di Silvio.



L'allarme è scattato nelle prime ore di martedì, nel cuore della notte, quando gli inquilini delle case popolare di viale Kennedy sono stati svegliati dal fragore delle fiamme che avevano già completamente avvolto la parte anteriore di un'automobile parcheggiata nell'area di sosta condominiale lungo la strada. Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha permesso di spegnere l'incendio prima che la vettura venisse completamente avvolta dal rogo, potendo quindi localizzare il punto da dove il rogo si è propagato, vale a dire la parte anteriore destra della vettura, quindi lungo il marciapiede.