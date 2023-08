Piovono sassi in via Olmello, la strada di Scauri che costeggia la stazione e la linea ferroviaria Roma- Napoli. Il fenomeno, già verificatosi in passato, si è ripetuto l'altro giorno, con il lancio di pietre raccattate sulla linea ferroviaria da parte di incivili, i quali, in attesa che arrivasse il treno che li riportasse alle loro abitazioni, avevano deciso di impegnarsi nel lancio del sasso. C'è solo un piccolo particolare di non poco conto e cioè che nella strada sottostante ci abitano e vi transitano auto e pedoni. L'altra sera una delle varie pietre scagliate dal marciapiede della stazione alla strada sottostante, si è schiantata sul parabrezza della macchina di una residente, provocandole un danno. "Erano circa le 20,45- ha spiegato la signora vittima di questi irresponsabili- quando abbiamo sentito dei rumori all'esterno della casa. Io e mia sorella ci siamo affacciate ed abbiamo notato che c'era un gruppo di persone, in attesa del treno, che si "dilettava" a lanciare questi sassi, alcuni dei quali finiti nelle abitazioni. Nonostante i nostri inviti a farla finita hanno continuato e una delle pietre ha danneggiato il parabrezza dell'auto parcheggiata in via Olmello.