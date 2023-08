È stato accolto da un picchetto dei militari dell'Esercito e delle altre forze dell'ordine (Carabinieri, Polizia Guardia di Finanza) il feretro di Valeria Sepe, la trentottenne ufficiale dell'esercito deceduta in seguito ad un terribile incidente verificatosi nella notte fra il 14 e il 15 agosto lungo via Aldo Moro ad Aprilia. Sono infatti iniziati alle 10:30 i funerali della giovane mamma che lascia tre figli e un marito è una comunità nel dolore che questa mattina si è ritrovata in Piazza Roma per porgerle l'ultimo saluto