Un lupo si aggirerebbe nella zona periferica del Cisternino, una località fuori del centro urbano di Itri, ma comunque costellata di abitazioni, lungo la regionale 82 "Valle del Liri" che dal paese aurunco porta a Campodimele e prosegue fino ad Avezzano. È quanto stato annunciato sui social nella giornata di Ferragosto, supportato da una foto che riprende un breve tratto del marciapiede attiguo all'arteria stradale sul quale compare un esemplare di quadrupede apparentemente appartenente alla specie canide. L'effetto sorpresa e apprensione è stato comprensibilmente turbativo, anche alla luce delle altre notizie diffuse dai media nazionali che parlano di incontri ravvicinati tra esemplari di questo genere e persone, come accaduto a Vasto. Chi ha diffuso la notizia e la foto ha parlato di lupo ma potrebbe darsi che l'animale possa essere il frutto di un incrocio...

Ok

Utilizziamo i cookie per personalizzare i contenuti e gli annunci, fornire le funzioni dei social media e analizzare il nostro traffico. Inoltre forniamo informazioni sul modo in cui utilizzi il nostro sito ai nostri partner che si occupano di analisi dei dati web, pubblicità e social media, i quali potrebbero combinarle con altre informazioni che hai fornito loro o che hanno raccolto in base al tuo utilizzo dei loro servizi. Visualizza dettagli