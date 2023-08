Gli operatori del battello spazzamare, nel giorno di Ferragosto, sono stati protagonisti di un salvataggio a Marina di Minturno. Si tratta del conduttore Armando Bertone e di Luca Cinelli, i quali hanno soccorso una persona che aveva accusato un malore. La coppia che opera sull'imbarcazione impiegata per la pulizia del litorale del golfo di Gaeta, era stata chiamata ad intervenire al largo del lido Rosalba (attualmente chiuso), perché erano state segnalate delle schiume. "Improvvisamente- hanno detto Bertone e Cinelli- abbiamo sentito urlare ed abbiamo notato due persone che chiedevano aiuto. Uno di loro aveva accusato un malore e l'altro lo stava soccorrendo; abbiamo tirato subito su l'attrezzatura e ci siamo avvicinati, invitandoli a salire.

Entrambi si sono attaccati al battello e si sono riposati per un po' di tempo, per riprendere il fiato, soprattutto quello che non si era sentito bene, sembra per una crisi tachicardica. Molto lentamente ci siamo avvicinati alla riva e loro ci hanno detto che si erano ripresi e sono tornati sull'arenile, con il successivo intervento di un assistente bagnanti, che però apparteneva ad un altro stabilimento." Il capitano Armando Bertone e Luca Cinelli, compongono l'equipaggio del battello spazzamare, un'imbarcazione Pellican Agorà della società Garbage Group, azienda di Ancona che opera in tutta Italia, specializzata per la pulizia del mare.