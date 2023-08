Trasporto d'urgenza per una 29enne incinta, in imminente pericolo di vita, sull'isola di Ponza. L'intervento è stato effettuato da un elicottero del Centro Search and Rescue del 15° Stormo dell'Aeronautica Militare, che ha eseguito il trasporto d'urgenza, attraverso le procedure operative. La richiesta d'intervento, come riportata dall'Ansa, è arrivata dalla Prefettura di Latina e in brevissimo tempo, l'elicottero è decollato dall'eroporto militare di PRatica di Mare fino alla base di Latina, sede del 70° Stormo. Qui ha imbarcato un'équipe medica, per assistere la paziente durante il volo.

Poi la partenza in direzione Ponza, dove l'elicottero è atterrato sull'elisuperficie Santa Lucia, dove la donna è stata imbarcata per essere trasportata al Policlinico Gemelli. La donna, a seguito delle cure ricevute, è stata dichiarata fuori pericolo.