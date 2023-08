È di due giovani e un 40enne il bilancio di un incidente stradale avvenuto poco fa ad Aprilia all'incrocio tra via De Gasperi e via delle Palme. La dinamica è ancora al vaglio ma stando ad una prima ricostrusione sembra che una delle due vetture abbia ignorato il semaforo non lasciando la precedenza. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale di Aprilia per i rilievi