Due rapinatori sono entrati in azione ieri notte per mettere a segno un colpo nel bar della stazione di servizio Fiamma 2000 al chilometro 70,5 della strada statale Appia, tra Borgo Faiti e Tor Tre Ponti nella periferia di Latina. I banditi hanno approfittato di un momento a loro favorevole, a tarda notte quando non c'era clienti, per presentarsi nel locale impugnando rispettivamente un'accetta e un coltello. Le armi sono servite loro per minacciare i dipendenti e costringerli a consegnare loro gli incassi e le sigarette. Del caso si stanno occupando gli investigatori dei Carabinieri, ma ieri notte nelle ricerche dei fuggitivi sono state coinvolte anche le pattuglie delle altre forze di polizia impiegate nel controllo del territorio.

Il piano dei due sconosciuti è scattato intorno alle 2:30 quando in giro c'era ormai poca gente. Il bar resta aperto tutta la notte e non è la prima volta che viene preso di mira dai banditi per azioni criminali del genere. Non è ancora chiaro che mezzo abbiano utilizzato gli autori del colpo a mano armata, perché chi era presente all'interno del bar non è riuscito a vedere all'esterno, ma i detective dell'Arma stanno già analizzando i filmati registrati dalle telecamere di video sorveglianza in cerca di dettagli utili all'identificazione dei fuggitivi. Se hanno avuto l'accortezza di fermare il mezzo a debita distanza, forse temevano di essere riconosciuti: per ora gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, ma la pista privilegiata sembra essere quella locale, tenendo conto che il locale si trova al centro di una vasta area di campagna tra Latina e Sezze ed è molto frequentato dai residenti di entrambi i territori.