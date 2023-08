Ieri notte è tornata a colpire la banda di ladri specializzata nei furti ai danni dei distributori di carburanti self service IP di strada Podgora, nei pressi di Borgo Carso. Dimostrando una certa dimestichezza con lo scasso, i soliti ignoti hanno tagliato la lamiera esterna alla base della colonnina dell'accettatore di banconote, riuscendo a mettere le mani sul sacchetto che contiene gli incassi. Per farlo hanno utilizzato una smerigliatrice tipo Flex, rispolverando un metodo molto in voga negli anni scorsi, che ha costretto i gestori dei distributori di carburanti a correre ai ripari proprio per frenare un fenomeno dilagante all'epoca. Furono molti i self service colpiti dagli specialisti, compreso il distributore di Borgo Carso. Tant'è vero che la colonnina tagliata ieri era già stata riparata e blindata. Non contenti dei soldi che hanno trovato nel distributore di carburanti, un bottino in fase di quantificazione, i ladri hanno cercato di svuotare anche la cassa dell'autolavaggio automatico nella stessa stazione di servizio. Quando è scattato l'allarme sono intervenute le pattuglie della Squadra Volante.