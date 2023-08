Momenti di trepidazione, a Ponza, per l'aggravarsi improvviso di una ventinovenne in stato interessante che necessitava di controlli urgentissimi, necessari per chiarire i motivi che avevano determinato il crollo improvviso delle sue condizioni di salute. Agli appelli trepidanti lanciati dall'isola alla Prefettura di Latina che si è prontamente attivata, ha fornito una immediata e concreta risposta il Rescue Coordination Center del Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico, in provincia di Ferrara che ha attivato l'elicottero HH-139A, il quale ha preso il volo dall'aeroporto militare di Pratica di Mare.

Ha fatto scalo a Latina per far salire a bordo una equipe medica che potesse portare così i primi soccorsi alla donna e ha puntato sull'isola pontina dove è atterrato sull'eliporto "Santa Lucia", nella zona di Campo Inglese.

Da lì, dopo che la gestante era stata fatta salire a bordo e affidata, durante il volo, ai primi consulti medici, l'equipaggio ha volato verso Roma, dove il mezzo aereo è atterrato sull'eliporto del Policlinico "Agostino Gemelli".

Nell'ospedale capitolino la signora è stata affidata al personale ospedaliero che ha immediatamente monitorato le sue condizioni di salute e, al tempo stesso, quelle del piccolo che lei portava nel grembo materno.