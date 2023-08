È un uomo di circa 77 anni la vittima di un efferato omicidio avvenuto questa mattina all'alba in un'abitazione tra via del cavallo morto e via lago di Bracciano, nella zona denominata Casello 45, alle porte di Aprilia, ma che insiste nel territorio comunale di Nettuno. L'uomo è stato rinvenuto senza vita a terra con una vistosa e letale ferita al capo. Sul posto stanno operando i carabinieri del comando compagnia di Anzio. La vittima sarebbe stata colpita al volto con un oggetto contundente, molto probabilmente un piccone che potrebbe essere stato già rinvenuto sul posto. La vittima è Enzo Vetrano, ormai pensionato, per anni ha gestito un distributore di benzina ad Aprilia, e a casello 45 ha sempre vissuto con la moglie e il figlio.