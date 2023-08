Dramma stamattina sul lungomare di Latina, sotto gli occhi dei numerosi bagnanti, per la morte di un anziano stroncato da un malore, probabilmente un infarto, mentre faceva il bagno. Un uomo di 80 anni di Guidonia, che stava trascorrendo le vacanze a Latina con la famiglia, è svenuto in acqua all'altezza della spiaggia attrezzata Golfo in Padella: ad accorgersi del suo corpo privo di sensi che galleggiava in acqua sono stati altri bagnanti che si sono affrettati ad allertare i bagnini.

L'uomo è stato portato a riva dove sono iniziate le operazioni di rianimazione proseguite dai soccorritori del pronto intervento sanitario, ma a nulla sono serviti i tentativi di salvargli la vita. È anche atterrata l'eliambulanza in spiaggia, ma il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per gli accertamenti sono intervenuti I militari della Guardia Costiera. A quanto pare l'uomo soffriva di problemi cardiaci e gli era stato impiantato un pacemaker.