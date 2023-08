I carabinieri hanno identificato e portato in Caserma due uomini, che sarebbero state le ultime persone a vedere in vita, moglie e vicini a parte, Enzo Vetrano, il 77enne ucciso in casa probabilmente con una picconata in testa.

I due sono stati rintracciati intorno alle 13 di oggi e la loro posizione è al vaglio. Due le piste che, al momento, sembrano essere le più attendibili: una rapina finita male o la vendetta personale. L'uomo infatti solo la sera prima avrebbe discusso con due soggetti che probabilmente pretendevano da lui dei soldi. Sembra infatti che Enzo da tempo aiutasse in qualche modo due giovani immigrati offrendo loro lavoretti e piccole somme di denaro. I vicini però riferiscono che negli ultimi giorni queste richieste sarebbero divenute pressanti tanto da spingere la vittima a chiedere aiuto ai carabinieri