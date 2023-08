Un vasto incendio è divampato in località Caterattino a ridosso dell'ex polveriera militare. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno avviato le operazioni di spegnimento. Il rogo è divampato da una pineta e dalla macchia mediterranea. Quasi contemporaneamente un altro incendio è divampato nella zona contigua del Belvedere d'Ulisse, in via Penelope. In fiamme sterpaglie a bordo strada. Difficile pensare che si tratti di roghi accidentali